Disney+: Avengers, Star Wars e The Mandalorian nel nuovo spot italiano

Disney+, la piattaforma streaming della casa di Mickey Mouse, si mostra con un nuovo video che include sequenze tratte da Avengers, Star Wars e The Mandalorian.



Lo spot, pensato per il mercato italiano, ci rimanda appunto al lancio di Disney Plus nel nostro paese, previsto per marzo 2020.



Disponibile dal 12 novembre negli USA, in Canada e in Olanda, Disney+ ha riscosso un enorme successo e attualmente conta oltre 24 milioni di abbonati.