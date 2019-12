Nintendo Switch Lite, l'ex-Microsoft Mike Ybarra ne vorrebbe una versione potentissima

Sembra proprio che Mike Ybarra, ex pezzo grosso di Microsoft e ora passato a Blizzard, abbia molto apprezzato Nintendo Switch Lite ma che ne desideri però una versione super potente, praticamente impossibile da ottenere al momento ma che rappresenterebbe un vero e proprio sogno.



"Voglio una Nintendo Switch Lite che abbia CPU e GPU dieci volte più potenti, senza eccessivo calore generato, delle stesse dimensioni, uno schermo OLED con HDR10 e una migliore autonomia", ha scritto Ybarra su Twitter, "È impossibile con la tecnologia di oggi, ma si può sempre sognare!"



Mike Ybarra era Corporate VP della divisione Xbox Live di Microsoft, ora passato all'interno di Blizzard e dunque decisamente più sciolto di prima in termini di dichiarazioni di questo tipo, anche se si è sempre dimostrato anche in passato una persona in grado di spaziare fra diverse piattaforme.



Il tono del messaggio è sicuramente scherzoso ed è derivato probabilmente dall'apprezzamento di Ybarra nei confronti della console Nintendo, o quantomeno dei suoi giochi, ma potrebbe essere interpretato anche come una velata critica al profilo tecnologicamente più basso mantenuto per Nintendo Switch Lite.





I want a Nintendo Switch Lite that is 10x the GPU, 10x the CPU power, no additional heat, no additional size, an OLED display with HDR10 and better battery life. :) Impossible with today's tech, but one can dream! #gamer