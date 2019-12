Silent Hills, la città emerge dalla demo di P.T., esplorata da uno youtuber

Uno youtuber è riuscito ad esplorare parzialmente alcune aree della città che avrebbe dovuto fare da sfondo a Silent Hills, osservandone parte della mappa attraverso la famosa demo P.T.



Tanto per dare un'idea di come il progetto fosse atteso prima della sua drastica cancellazione, molti modder e giocatori stanno ancora esplorando i segreti di P.T. alla ricerca di possibili dettagli inediti su quello che doveva essere Silent Hills, il nuovo capitolo del gioco horror affidato a Hideo Kojima prima del suo divorzio con Konami.



Dopo svariate scoperte più o meno inquietanti, ne è emersa una particolarmente interessante: lo youtuber Lance McDonald è riuscito ad esplorare parte della città di Silent Hills effettuando un hack sul codice di P.T., dopo aver realizzato che la sequenza finale della demo horror era effettivamente costruita su un 3D renderizzato in tempo reale, dunque basato su una mappatura esplorabile.



La città dove si sarebbe dovuto ambientare Silent Hills non appare ovviamente completa in P.T. ma McDonald è riuscito comunque ad esplorarne alcune parti, con la possibilità di vedere diversi anfratti urbani. Stupisce, in questo senso, il fatto che varie zone risultino comunque ben renderizzate nonostante non dovessero nemmeno essere viste, segno che probabilmente lo sviluppo di Silent Hills era comunque avviato.