Xbox Series X: il misterioso e grosso gioco esclusivo di The Initiative sarà svelato nel 2020

Ora che sappiamo qualcosa su Xbox Series X, tra i molti misteri rimasti ce n'è uno particolarmente interessante, riguardante il primo gioco in sviluppo presso il team interno Microsoft The Initiative, uno degli studi first party di maggiore importanza all'interno degli Xbox Game Studios di cui dovremmo sapere qualcosa a questo punto nel 2020.



Game Informer ha avuto modo di intervistare Matt Booty di Xbox Game Studios, il quale ha riferito che sul primo gioco di The Initiative "ne sapremo di più" nel 2020. Cosa piuttosto logica, peraltro, considerando che il gioco in questione si pensa faccia parte delle lineup di lancio di Xbox Series X o comunque di una delle prime mandate di giochi per la nuova console, dunque dovremmo quantomeno scoprirlo nel corso del prossimo anno.



The Initiative ha la propria base a Santa Monica, in California, ed è stato fondato nel 2018. Alla guida si trova Darrell Gallagher, ex di Square Enix e Crystal Dynamics e personaggio decisamente esperto nell'ambito degli action adventure, proprio il genere che dovrebbe riguardare il nuovo gioco.



Il team dovrebbe stare lavorando a un action adventure single player a impronta narrativa e sta effettuando da tempo assunzioni tra grandi esperti dell'industria videoludica, attirando talenti da Naughty Dog, Santa Monica, Insomniac, BioWare, Respawn e tanti altri team.



Di recente, Drew Murray di The Initiative (ex director di Sunset Overdrive) ha riferito che il team sta ottenendo aiuto tecnologico e supporto anche da altri team di Xbox Game Studios, in particolare con alcuni suggerimenti in ambito di level design da parte di The Coalition, che a quanto pare sono stati tra i primi a vedere il gioco del nuovo team al di fuori degli sviluppatori stessi.





They've been incredibly generous sharing their methods for designing features and levels. A couple of the people there were the first non-@TheInitiative people to see (and play) the game, and they've given us some great outside, objective perspectives on our work. Good people. — Drew Murray (@PlaidKnuckles) December 21, 2019