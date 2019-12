Wind All Inclusive Flash 50: minuti e 50GB a 8,99 euro, fino al 27 dicembre 2019

Oggi è il 25 dicembre 2019, Natale! Significa quindi, tra le altre cose, che mancano appena due giorni al termine della nuova offerta di Wind nota con il nome di Wind All Inclusive Flash 50. Vediamo i dettagli che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

Wind All Inclusive Flash 50 di Wind è un'offerta winback dell'operatore storico arancione italiano: alcuni specifici ex clienti riceveranno l'SMS in questione e potranno attivare l'offerta, sempre se avranno dato il consenso a suo tempo al trattamento dei dati per finalità commerciali. I contenuti sono degni di nota: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti, infine 50 GIGA di internet.

Il prezzo mensile di Wind All Inclusive Flash 50 è pari a 8,99 euro al mese; qui di seguito vi riportiamo invece integralmente il testo dell'SMS che potreste (o dovreste) aver ricevuto da Wind: "Affrettati! Con Wind puoi avere 50 Giga, minuti illimitati e 200 sms a 8,99 euro al mese con All Inclusive Flash 50! Attivazione e SIM 21,99 euro. Corri nei negozi entro il 27/12. Info costi e privacy su wind.it/flash50".