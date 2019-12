Sega, nuova struttura della compagnia con la fusione delle divisioni Games e Interactive

Sega Sammy ha annunciato oggi una riorganizzazione generale della compagnia che porterà a un ingrandimento strutturale e probabilmente una semplificazione, visto che le divisioni Sega Games e Sega Interactive verranno ora considerate un unico organismo, identificato semplicemente come Sega.



A dire il vero, entrambe le divisioni si sono sempre occupate comunque di videogiochi e intrattenimento, dunque la loro fusione ha un certo senso in un'ottica di semplificazione generale della struttura. Sega Games è la componente della compagnia che i videogiocatori conoscono meglio ed è quella che si occupa dello sviluppo e della pubblicazione dei giochi in maniera più classica, contenente anche tutti i team di sviluppo conosciuti.



Sega Interactive è invece specializzata in giochi arcade, macchine da sala giochi, videogiochi mobile e anche alcuni titoli per console, in certi casi. Adesso, entrambe le divisioni faranno parte di un'unica struttura unitaria chiamata Sega.



Secondo quanto riferito dai vertici di Sega Sammy, il consolidamento è stato attuato per preparare la compagnia alle nuove tecnologie come il 5G e il cloud gaming, in modo da unificare il reparto ricerca e sviluppo e creare una certa sinergia tra gli sviluppatori nipponici e il settore marketing. Il cambiamento in questione sarà effettivo a partire dal primo aprile 2020.