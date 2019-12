Netflix, gennaio 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix si prepara a un gennaio 2020 decisamente interessante, ricco di novità per quanto riguarda film, serie TV e vari contenuti in arrivo per gli abbonati al servizio in streaming con l'inizio dell'anno prossimo.



Dopo le sostanziose novità di dicembre, che comprendono anche la serie TV di The Witcher che pare aver riscosso un notevole successo, vediamo dunque cosa ci attende nel mese di gennaio 2020 su Netflix.



Tra i titoli più interessanti troviamo la terza stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la sesta stagione di Bojack Horseman e l'avvio di The Promised Neverland, oltre alle nuove serie originali Netflix Luna Nera e Dracula.



Serie TV Originali

1 gennaio - MESSIAH, Stagione 1

1 gennaio - SPINNING OUT, Stagione 1

2 gennaio - I BANDITI DI JAN, Stagione 1

3 gennaio - CHIAMATEMI ANNA, Stagione 3

4 gennaio - DRACULA, Miniserie

10 gennaio - AJ AND THE QUEEN, Stagione 1

10 gennaio - GIRL/HAJI - DOVERE/VERGOGNA, Stagione 1

10 gennaio - MEDICAL POLICE, Stagione 1

10 gennaio - TITANS, Stagione 2

10 gennaio - PICCOLI DETECTIVE, Stagione 2

13 gennaio - IL MIO GRANDE AMICO DUDE, Stagione 1

15 gennaio - GRACE AND FRANKIE, Stagione 6

17 gennaio - ARES, Stagione 1

17 gennaio - SEX EDUCATION, Stagione 2

18 gennaio - LA FAMIGLIA MCKELLAN, Stagione 1, Parte 2

23 gennaio - OCTOBER FACTION, Stagione 1

24 gennaio - LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA, Stagione 3

24 gennaio - RISE OF EMPIRES: OTTOMAN, Miniserie

24 gennaio - THE RANCH, Stagione 4, Parte 2

30 gennaio - THE STRANGER, Stagione 1

31 gennaio - DIABLERO, Stagione 2

31 gennaio - LUNA NERA, Stagione 1

31 gennaio - RAGNAROK, Stagione 1