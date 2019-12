I Am Jesus Christ, il simulatore di Gesù torna a mostrarsi con un nuovo trailer alla vigilia di Natale

Non poteva mancare un nuovo trailer di I Am Jesus Christ proprio nel corso della vigilia di Natale, con il team PlayWay che non ha mancato l'occasione di tornare a mostrare il suo particolare simulatore di Gesù di Nazareth attualmente in sviluppo.



Il primo trailer di presentazione di I Am Jesus Christ ha avuto un riscontro incredibile e gli sviluppatori lo fanno ben notare all'interno di questo nuovo video, che riferisce di oltre 6 milioni di visualizzazioni su Twitter, oltre 800.000 su YouTube e varie citazioni da testate assortite.



A dire il vero, al di là dell'inevitabile chiacchiericcio che può scaturire da un progetto del genere, continua a non vedersi molto del gioco vero e proprio, in questo caso con qualche sequenza con il protagonista intento a camminare sull'acqua.



Non ci sono nemmeno dettagli sulla tempistica d'uscita al di là di un "presto in arrivo" visualizzato su Steam in riferimento al progetto, che per il resto viene definito dagli sviluppatori un "realistico simulatore ispirato alle storie del Nuovo Testamento della Bibbia". Il gioco mette in scena gli eventi che vanno "dal battesimo di Gesù Cristo alla sua Resurrezione", a quanto pare, calandoci nientemeno che nei suoi panni, con tanto di possibilità di "salvare il mondo", oltre a "combattere Satana nel deserto, esorcizzare i demoni, curare persone e calmare tempeste".