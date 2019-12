Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis di oggi, 24 dicembre 2019

Andiamo avanti con i regali di Epic Games Store, sempre all'interno dell'iniziativa sui 12 giochi gratis previsti in questo periodo sullo store, che oggi offre Celeste a tutti coloro che hanno un account registrato.



Fino a qualche ora fa era disponibile Ape Out gratis su Epic Games Store, ma adesso è già il turno dell'offerta successiva, ovvero Celeste. Si tratta di un ottimo platform game da parte del team indie Matt Makes Games, ovvero del essenzialmente del duo Matt Thorson e Noel Berry. È un gioco che è stato particolarmente apprezzato per la qualità del suo level design, elemento fondamentale alla base del suo gameplay minimalista, ma anche per alcune caratteristiche della sua particolare storia. Per questi motivi ha ricevuto anche numerosi premi e riconoscimenti, al di là delle ottime valutazioni in sede di recensione.



In Celeste dobbiamo aiutare Madeline nel tentativo di scalare un'alta montagna, strutturata in micro-livelli progressivi e piuttosto difficili da affrontare, con la possibilità di arrampicarsi sui muri, saltare ed effettuare brevi traslazioni in aria, oltre a poter utilizzare elementi di scenario come trampolini e cose simili.



Potete dunque effettuare il download gratuito a questo indirizzo.



Nello spazio dedicato al gioco "disponibile a breve", ovvero il prossimo gioco gratis di Epic Games Store che verrà messo a disposizione tra il 25 e il 26 dicembre, è possibile vedere una sorta di scudo crociato, che dovrebbe rappresentare un indizio sul prossimo regalo.