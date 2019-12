Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis di oggi, 23 dicembre 2019

Epic Games Store continua a regalare giochi per la sua iniziativa 12 giorni di giochi gratis. Oggi, 23 dicembre 2019, tocca ad Ape Out, titolo indie abbastanza recente visto che risale a febbraio 2019. Come sempre avete 24 ore per riscattarlo sul vostro account Epic Games Store. Se non ne avete uno dovete necessariamente registrarvi per ottenere il gioco.



Ape Out viene descritto come uno smash'em up, in cui si vestono i panni di un gorilla che deve riuscire a fuggire dalla sua prigionia, distruggendo tutto quello che incontra sul suo percorso. In ogni livello bisogna lottare per raggiungere l'uscita.



Scatena i tuoi istinti primordiali e la tua incredibile forza per sgominare i tuoi carcerieri. Afferrali per utilizzarli come scudi umani, sfracella i loro deboli corpi contro i muri o lanciali uno addosso all'altro in una violenta esplosione di membra umane.



Sfreccia in angusti corridoi tra colori accesi e prospettive vertiginose, scopri nuove aree e attraversa contorti labirinti nella tua inarrestabile fuga verso la libertà. Supera ogni forma di opposizione umana, le trappole letali e gli ostacoli distruttibili fino a trovare le uscite e dire finalmente addio alla cattività.



Come ogni giorno, ricordate che avete tempo fino alle 17:00 di domani 24 dicembre per riscattare Ape Out.