Cult, chi riuscirà a indovinare tutti i film nascosti? Mettetevi alla prova

Quanto ne capite di cinema? Sapete la differenza tra piano sequenza, long take e bondage? Quanti film avete visto nella vostra breve vita? Per scoprire il livello delle vostre conoscenze cinematografiche abbiamo lanciato un gioco interattivo giocabile da browser chiamato Cult, che vi invita a scoprire i film nascosti negli elementi di cui è composta una singola immagine.



Dai, avete finito Dark Souls usando un controller del Magnavox Odyssey e non avete capito come funziona Cult? E noi che ci stiamo a fare? Cliccate qui, osservate l'immagine con grande attenzione, zoomate sui dettagli e, quando avete scoperto il titolo di un film, scrivetelo! Più film troverete, più salirete di livello! Scoperti tutti i film, come per magia non vi piaceranno più i cinecomics! Si scherza, ovviamente. Nel caso abbiate degli amici, fate giocare anche loro! Magari mettete in palio un succoso premio: chi indovina più film ottiene il diritto di riempire di mazzate gli altri! Insomma, fate quel che vi pare, ma trascendete dal livello di comparsa... che non è nemmeno male, se vi offrono almeno il pranzo!



Il mini gioco è legato al libro Cult scritto dalle firme di Movieplayer.it: Antonio Cuomo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori. Lo trovate nelle migliori librerie d'Italia, oppure citofonando a casa loro. Come scritto dai nostri cugini cinematografari, Cult parla dei film che sono entrati nella vita di tutti i giorni del grande pubblico, tra citazioni di frasi o intere scene e che sono i primi film che vengono in mente per trascorrere una serata di puro relax.



Tra le pagine sono 135 i film catalogati - dal film d'animazione Akira al tenero extra-terrestre E.T., passando per Clerks o Ghostbusters - in base al genere (azione, thriller, avventura, fantastico, animazione, commedia, dramma, musical e horror): per ciascun titolo è stata realizzata una scheda dettagliata, ricca di curiosità dal backstage e, naturalmente, la segnalazione della scena cult e della frase più memorabile del film.