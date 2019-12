Final Fantasy XV distribuite 8,9 milioni di copie dal lancio

Square Enix ha annunciato di aver distribuito 8,9 milioni di copie di Final Fantasy XV in tutto il mondo. Ciò lo rende il terzo Final Fantasy più venduto di sempre dietro solo a Final Fantasy VII e a Final Fantasy X. La notizia è stata riportata dall'analista Benji-Sales su Twitter.



Considerando le critiche ricevute da Final Fantasy XV, soprattutto da parte dei fan storici della serie, si tratta di un ottimo risultato. Chissà se il gioco riuscirà a raggiungere quota dieci milioni di copie vendute o se si fermerà al di sotto, considerando anche l'imminente arrivo su Google Stadia.



Le critiche maggiori riguardanti Final Fantasy XV riguardano la storia confusa, che viene in parte spiegata dai DLC a pagamento, e la mancanza di una direzione precisa.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile per PC, Xbox One e PS4.





