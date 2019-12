Facebook si lancia nel cloud gaming con l'acquisizione del servizio PlayGiga

È il momento del cloud gaming, a quanto pare, e anche Facebook sembra aver fatto la sua mossa importante in questo ambito con la recente acquisizione di PlayGiga, una compagnia spagnola che offre un servizio di gioco in streaming al momento limitato ad alcuni paesi ma evidentemente in procinto di espandersi.



Come riferito da CNBC, l'acquisizione di PlayGiga è stata confermata da Facebook per un cifra non ancora annunciata ufficialmente ma che sembra essere vicina ai 70 milioni di euro. "Siamo emozionati a dare il benvenuto a PlayGiga nel team di Facebook Gaming, rimandiamo ulteriori commenti a dopo", si legge in un messaggio di qualche giorno fa da parte della compagnia.



PlayGiga è una startup relativamente nuova, con base a Madrid, una realtà piuttosto piccola se paragonata ai concorrenti Google Stadia e Microsoft xCloud ma comunque già in grado di destreggiarsi con i provider e le compagnie telefoniche per l'offerta di servizi in 5G, operante anche in Italia, oltre a Spagna, Argentina e Cile, con progetti di espansione importanti.



L'acquisizione da parte di Facebook può far realizzare un salto di qualità importante, vista la potenza della compagnia americana, che di recente sembra si stia muovendo con una certa convinzione nell'ambito videoludico vista la fondazione della divisione Facebook Gaming. È di qualche giorno fa anche l'acquisizione del team Beat Studios, autori di Beat Saber, dunque c'è da aspettarsi un possibile nuovo servizio di cloud gaming anche da parte di Facebook con l'arrivo di PlayGiga.