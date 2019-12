Call of Duty: Modern Warfare, arriva una playlist attesissima

Stando a un'anticipazione di Infinity Ward, nell'immediato futuro potrebbe arrivare una playlist richiestissima per Call of Duty: Modern Warfare. Quale? Quella che consenta di giocare a ripetizione gli ultimi contenuti rilasciati, in modo da provarli più diffusamente.



Per la precisione alcuni giocatori vorrebbero poter giocare a ripetizione la mappa Shoot House, rilasciata il 3 dicembre con la Stagione 1, e quella Shipment, aggiunta a Call of Duty: Modern Warfare con l'aggiornamento del 18 dicembre 2019, quest'ultima è una mappa molto piccola che non si vedeva dal Modern Warfare del 2007.



Joe Cecot, il co-design director del multiplayer, ha pubblicato un post su Reddit che ha fatto capire l'imminente arrivo della tanto desiderata playlist. Cosa'ha scritto? Facile: "Shoot the Ship". Il riferimento alle due mappe è talmente evidente (per i meno sagaci: Shoot - Shoot House / the Ship - Shipment) che alcuni hanno festeggiato il post come se fosse un vero e proprio annuncio.



La playlist potrebbe arrivare già con l'aggiornamento di oggi 24 dicembre 2019, anche se non è stata annunciata tra i contenuti. Intanto che aspettiamo vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.