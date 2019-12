Xbox Series X: Obsidian al gran completo sviluppa un nuovo tripla A per la next gen Microsoft?

Sembra che Obsidian stia lavorando a un nuovo progetto di grandi dimensioni, probabilmente per Xbox Series X, in base a quanto emerso da parte dello stesso Phil Spencer.



Oltre al supporto per The Outer Worlds e a Grounded, il particolare survival mostrato in occasione dell'X019, sembra ci sia un nuovo grosso progetto in lavorazione presso Obsidian, probabilmente studiato per Xbox Series X.



L'informazione arriva all'interno del podcast di Larry "Major Nelson" Hryb, che può essere considerato fonte ufficiale per Microsoft. Si tratta di un veloce scambio di battute in cui Phil Spencer sembra indicare la presenza di un nuovo titolo in sviluppo presso Obsidian al gran completo.



Questo è quanto viene riferito all'interno del podcast:



Nelson: "Ero negli studi di Obsidian durante il lancio di The Outer Worlds e..."

Phil Spencer: "Grande team! Sai a cosa stanno lavorando come prossimo progetto?" Nelson: "Sì, abbiamo visto Grounded..."

Spencer: "Sì, cioè, intendevo l'intero team"



Questo il passaggio evidenziato anche dal solito Klobrille, insider sempre piuttosto vicino alle questioni Microsoft. L'idea che traspare è che l'intera Obsidian stia lavorando a un nuovo gioco, considerando anche che Grounded è in effetti un progetto piuttosto piccolo, che tiene impegnata una parte molto piccola del gruppo.



Tra le altre cose, sono previsti anche nuovi contenuti per The Outer Worlds, con almeno un DLC narrativo in arrivo il prossimo anno.



Phil Spencer ha inoltre riferito che ci sono parecchie novità previste per Xbox Game Studios nel prossimo periodo: "È fantastico vedere i team di Xbox Game Studios comporsi insieme. Quando guardiamo a tutte le cose che dobbiamo annunciare, tutte le uscite che abbiamo in programma, saranno periodo molto impegnati", ha riferito inoltre il capo della divisione Xbox. "È difficile trovare uno show in arrivo che non abbia almeno uno o due annunci su nostri nuovi giochi, sarà divertente!"





