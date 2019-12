Black Mesa, rilasciati i livelli Xen, ora verso la versione 1.0

Dopo anni di attesa e sviluppo, i livelli Xen di Black Mesa sono infine stati rilasciati e ora viaggia veloce verso la versione 1.0. Il miglior remake amatoriale di Half-Life tra quelli in produzione è finalmente completo. Ne ha fatta di strada da quando fu annunciato come mod.



Ciò significa che ora Black Mesa può essere giocato dall'inizio alla fine. In realtà non è finito al 100%, perché mancano alcune rifiniture che arriveranno con le prossime patch, ma intanto Crowbar Collective può finalmente tirare il fiato di fronte all'importante traguardo.



Se avete seguito il progetto saprete sicuramente che i livelli Xen di Black Mesa non sono il semplice rifacimento di quelli di Half-Life, ma un'estensione degli stessi. Di fatto gli originali non erano amatissimi dai fan della serie, che li hanno da sempre considerati come uno dei momenti più deboli della serie. Così Crowbar Collective li ha completamente rivisti, pur non toccando la storia originale.



La versione attuale di Black Mesa è la 0.9. Presto sarà rilasciata la versione 0.91, mentre tra qualche settimana dovrebbe infine arrivare la 1.0, che migliorerà l'IA, aggiungerà il supporto a Steam Workshop, sistemerà gli ultimi bug e rivedrà la parte multiplayer. Con la versione 1.0 Black Mesa uscirà dall'Accesso Anticipato di Steam.



Black Mesa è disponibile su Steam per 17,99€ (14,99€ per gli attuali saldi).