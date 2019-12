GameStop Jingle Nerd, il Calendario dell'Avvento: offerte di oggi 24 dicembre 2019

Andiamo avanti con la copertura sull'iniziativa promozionale di GameStop con Jingle Nerd, ovvero il Calendario dell'Avvento della catena di rivenditori che offre sconti assortiti su nuovi titoli ogni giorno, dunque vediamo che cosa ci aspetta per oggi, 24 dicembre 2019.



Siamo giunti all'ultimo giorno del Calendario dell'Avvento, essendo oggi la vigilia di Natale, ma anche per oggi l'assortimento è alquanto variegato. Proprio per l'ultimo giorno sono stati riservati dunque i best seller FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare, poi di nuovo Pokémon Spada e Scudo e quindi anche il nuovo titolo di grosso calibro da parte di Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint.



Questi sono dunque i giochi scontati previsti per oggi, 24 dicembre 2019, nel Calendario dell'Avvento Jingle Nerd di GameStop:

FIFA 20 - €37,98

Call of Duty: Modern Warfare - €49,98

Pokémon Spada e Scudo - €49,98

Ghost Recon Breakpoint - €29,98

Funko natalizi - 40% di sconto