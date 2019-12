3 Italia Play 50 Unlimited: minuti e 50GB a 6,99 euro contro iliad e MVNO

In queste ore l'operatore italiano 3 Italia ha reso disponibile una nuova offerta, pensata appositamente per contrastare l'avanzata di iliad e di altri operatori virtuali (o MVNO). Vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere, i contenuti del pacchetto e il prezzo in questo rapido articolo.

L'offerta di 3 Italia in questione è 3 Italia Play 50 Unlimited, e propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 50 GIGA di internet al mese e un prezzo di abbonamento mensile pari a 6,99 euro. Tutto questo a fronte di un nuovo costo di attivazione particolarmente conveniente... dato che è pari a 0 euro. In precedenza era invece fissato a sua volta a 6,99 euro mensili.

3 Italia Play 50 Unlimited potrà essere sottoscritta da alcuni nuovi clienti che proverranno da iliad, FastWeb e Operatori Virtuali (MVNO) con l'eccezione di LycaMobile. Per il momento non sono presenti date di termine per l'offerta in questione, ma vi terremo aggiornati: di certo, se siete interessati, conviene usufruirne il prima possibile.