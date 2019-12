No More Heroes 3, il trailer dei TGA realizzato da professionisti degli anime

A parte per i secondi finali, il trailer dei TGA 2019 di No More Heroes 3 per Nintendo Switch era in buona parte animato. Stando ai crediti ci hanno lavorato dei professionisti del mondo degli anime. Scopriamo chi sono.

Kamikaze Douga, ha lavorato alla serie JoJo's Bizarre Adventure per tre stagioni.

Shirogumi ha realizzato in filmati in computer grafica dei recenti anime di Dragon Quest e Lupin III.

AC-bu ha lavorato a Pop Team Epic.