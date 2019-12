Death Stranding, Hideo Kojima mostra la sua visione in alcuni documenti dalla pre-produzione del gioco

Death Stranding, come quasi tutti i giochi di Hideo Kojima, è impostato su una visione molto particolare e coerente impartita dal game designer, cosa che a quanto pare era ben stabilita fin dalle fasi di pre-produzione, come dimostrano i documenti emersi in queste ore.



Kojima ha diffuso su Twitter alcuni documenti relativi alla pre-produzione di Death Stranding, dimostrando come le idee fossero già piuttosto chiare su come strutturare il suo particolare gioco.



D'altra parte, avendo l'intenzione addirittura di creare un genere a parte, se così possiamo definire quel che Kojima chiama "social strand game", è chiaro che a monte ci fosse un'attenta pianificazione dei vari dettagli del gameplay prima ancora di iniziare lo sviluppo vero e proprio di Death Stranding.



Il gioco per PS4, in arrivo su PC questa estate, come molti titoli di Kojima ha un chiaro stampo autoriale, e questo è un risultato che si ottiene solo attraverso una visione molto precisa e definita di tutte le sue caratteristiche, dal gameplay alla caratterizzazione grafica.



I documenti condivisi dall'autore mostrano i progetti relativi al sistema di comunicazione e connessione tra giocatori e le basi del gameplay di Death Stranding, con la necessità di trovare dei percorsi, utilizzare eventuali tracce lasciate da altri giocatori e condividere gli sforzi per riconnettere gli Stati Uniti.