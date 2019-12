Hideo Kojima lascia indizi sul suo nuovo gioco dopo Death Stranding?

Hideo Kojima ha cominciato a lavorare al suo nuovo gioco dopo il completamento di Death Stranding, e qualche ora fa il game director ha pubblicato su Twitter una foto con alcuni possibili indizi.



"Lavoro al prossimo concept mentre non c'è nessuno in ufficio", ha scritto Kojima, che dopo Death Stranding aveva espresso l'intenzione di dedicarsi a un gioco horror.



Nella foto pubblicata su Twitter ci sono vari oggetti che sembrano posizionati in maniera strategica: un calco del volto di Norman Reedus, il teschio di un primate, una papera di gomma, una palla antistress a forma di pomodoro, una copia di Wired, un walkman Sony, un libro, un paio di tazze e altro ancora.



Kojima ci ha abituati a questo genere di enigmi in passato e i suoi follower stanno cercando di capire se c'è un messaggio nascosto da qualche parte, ma può anche darsi che in questo caso la foto non riveli davvero nulla del suo prossimo progetto.



Voi che ne pensate?





Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 23, 2019