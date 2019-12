Xbox Game Pass è sostenibile per Microsoft e gli sviluppatori, dice Phil Spencer

Xbox Game Pass è sostenibile e fa bene sia a Microsoft che agli sviluppatori: lo ha dichiarato Phil Spencer nel corso dell'ultimo podcast di Major Nelson.



"L'unico dubbio che ho visto esprimere su Xbox Game Pass da parte degli utenti riguarda la sua sostenibilità", ha detto Spencer, dopo aver ribadito come tutti siano contenti e soddisfatti del servizio.



"Posso dire che Xbox Game Pass sta andando molto bene in questo momento, sia per noi che per gli sviluppatori che partecipano al programma."



"Sarà molto interessante, quando la prossima Xbox verrà lanciata l'anno prossimo, vedere tutte queste persone realizzare che con il loro abbonamento hanno diritto ad accedere a tutta la line-up di lancio first party."