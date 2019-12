Xbox Series X: discutiamo di Potenza, Dimensioni e Nome

La presentazione del form factor e delle prime informazioni su Xbox Series X è stata sicuramente il momento più sorprendente dei passati The Game Awards. Nei giorni che hanno seguito l'annuncio da parte di Microsoft, in rete si sono diffuse nuove informazioni e speculazioni sulla next-gen di Xbox, dal nome scelto per identificare il nuovo hardware alla sua potenza di calcolo, passando per le dimensioni rispetto alle altre console in commercio. In questo filmato, Pierpaolo e Francesco discutono di alcuni di questi aspetti, riepilogando con calma le informazioni e i rumor e dando la loro opinione sull'attuale strategia di Microsoft.