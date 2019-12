Apple iPhone 12 Pro Max, un mock-up mostra differenze con iPhone 11 Pro e un nuovo connettore

iPhone 11 è disponibile da poco ma ormai da tempo si parla già di iPhone 12 e torniamo a farlo con un nuovo mock-up, un modello emerso in rete e riguardante quello che potrebbe essere iPhone 12 Pro Max, che ci consente di avere qualche informazione sulle nuove caratteristiche del dispositivo in questione.



Il modello arriva dal blog giapponese Mac Otakara, che in passato si è distinto per alcune informazioni poi rivelatesi vere, dunque può essere preso in considerazione come fonte affidabile, anche se, quando si parla di rock-up di dispositivi non ancora annunciati, le notizie vanno sempre prese alla leggera.



Il mock-up in questione dovrebbe dunque riguardare Apple iPhone 12 Pro Max, che sembra avere un display da 6,5 pollici (dunque non 6,7 come precedentemente riportato in altre voci) e un notch del tutto simile a quello presente su iPhone 11 Pro Max.



Le dimensioni mostrano un'altezza di 159mm, ovvero 1mm di differenza con il modello attuale e una larghezza di 78mm, dunque superiore a quella di iPhone 11 Pro Max, mentre lo spessore è minore: 7,1mm, dunque 1mm in meno dell'attuale modello.



Tra le altre novità, emerge quello che sembra essere un nuovo connettore nella parte sinistra di iPhone 12 Pro Max, che assomiglia al connettore magnetico presente negli iPad Pro di terza generazione, ma più piccolo sul nuovo iPhone, cosa che fa pensare al supporto per una sorta di Apple Pencil.