Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis di oggi, 22 dicembre 2019

Proseguono i regali di Epic Games Store, all'interno dell'iniziativa sui 12 giochi gratis previsti in questo periodo sullo store di Epic Games, che oggi offre anche Little Inferno a tutti coloro che hanno un account registrato.



Fino a qualche ora fa era disponibile Superhot gratis su Epic Games Store, ma adesso è già il turno dell'offerta successiva, ovvero Little Inferno. Si tratta di un particolare puzzle game da parte di Tomorrow Corporation, primo titolo del 2012 da parte del team in questione, formato dagli autori diventati famosi in particolare con World of Goo.



In Little Inferno ci troviamo a utilizzare un caminetto nel quale è possibile lanciare diverse tipologie di oggetti e vederli bruciare. La particolare meccanica spinge i giocatori a provare diversi tipi di oggetti e varie combinazioni da mettere all'interno del caminetto, in modo da osservare i diversi effetti che questi possono avere una volta dati alle fiamme. Potete dunque effettuare il download gratuito a questo indirizzo.



Nello spazio dedicato al gioco "disponibile a breve", ovvero il prossimo gioco gratis di Epic Games Store che verrà messo a disposizione tra il 23 e il 24 dicembre, è possibile vedere il disegno di un gorilla, che dovrebbe rappresentare un indizio sul prossimo regalo.





Day 4: Little Inferno



There's no time like the holidays to sit by a warm, toasty fireplace and burn flaming logs, screaming robots, exploding fish, unstable nuclear devices and more... for free! #12DaysOfFreeGames



🎁4️⃣🎁: https://t.co/C1XfpdURLf pic.twitter.com/8vmHJfulWS — Epic Games Store (@EpicGames) December 22, 2019