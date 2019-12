The Witcher serie Netflix, Henry Cavill parla di videogiochi e preferisce il PC

Henry Cavill, attore protagonista della nuova serie The Witcher in onda su Netflix, non ha mai fatto mistero del fatto di essere un videogiocatore e proprio di videogiochi ha parlato in una nuova intervista, in particolare per quanto riguarda la sua piattaforme preferita, ovvero il PC.



Cavill si è lanciato con entusiasmo nell'interpretazione di Geralt di Rivia per la sua conoscenza profonda dei libri ma anche dei videogiochi di CD Projekt RED, dimostrando di essere una persona che ha a che fare con questo tipo di intrattenimento.



Il giornalista di NME, nel corso dell'intervista, ha chiesto all'attore se preferisse Xbox o PlayStation, ma è venuto fuori che Cavill è un PCista, a quanto pare, rispondendo "PC" con una certa convinzione alla domanda. Insomma, nonostante il suo essere fuori dagli schemi e dalle classi sociali, il Witcher in persona sembra appartenere proprio alla master race.



"Mio padre mi ha introdotto al gaming su PC quando ero molto, molto giovane", ha spiegato Cavill. A quanto pare, non costruisce da solo le sue apparecchiature da gioco ma si affida comunque a dei PC custom. Tuttavia, l'intenzione è di passare all'assemblaggio personale nel prossimo futuro: "Non mi sono proprio avventurato nella costruzione indipendente con le mie mani ma mi sono affidato a PC custom negli anni", ha spiegato l'attore, il quale ha comunque aggiunto di voler provare ad assemblare da solo. "Quello sarà il mio prossimo progetto, appena riuscirò a trovare abbastanza tempo - e coraggio - vorrei provare a costruire il mio PC da solo".