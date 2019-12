Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, incassi del primo weekend inferiori agli episodi precedenti

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è uscito nei cinema già da qualche giorno ed è tempo per il primo bilancio riguardante gli incassi del primo weekend d'apertura, a quanto pare inferiori a quelli fatti registrare dagli episodi precedenti.



Il primo fine settimana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, dunque, ha fatto registrare 175,5 milioni di dollari al botteghino, certamente non pochi ma inferiori ai due precedenti episodi, ovvero Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che hanno entrambi superato i 200 milioni di dollari nel weekend di apertura.



Con 175,5 milioni, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si piazza anche al di fuori della top ten dei migliori debutti cinematografici in USA, dominata da Captain America: Civil War del 2016. Tuttavia, alla cifra vanno aggiunti i 198 milioni di dollari provenienti dal resto del mondo al di fuori degli USA, che portano il totale a 373,5 milioni di dollari.



In ogni caso, resta il terzo film di Star Wars in assoluto per quanto riguarda gli incassi del primo weekend negli USA e ci sarà comunque da valutare il prosieguo, considerando anche il flusso di spettatori che solitamente invadono le sale con le vacanze natalizie.



Tuttavia, l'avvio nettamente in calo rispetto agli episodi precedenti potrebbe essere indice di una stanchezza generale per il brand Star Wars al cinema, che era emersa anche dai risultati commercialmente poco impressionanti di Solo: A Star Wars Story.