Ori and the Will of the Wisps, il team Moon Studios sta lavorando a un action RPG

Sembra che non ci sia solo Ori and the Will of the Wisps nel prossimo futuro del team Moon Studios, visto che sono emerse prove sullo sviluppo di un nuovo action RPG da parte degli sviluppatori dell'ottima serie di metroidvania.



Il team australiano Moon Studios è diventato famoso con l'ottimo Ori and the Blind Forest e sta per portare sulle scene il seguito Ori and the Will of the Wisps, ma dopo questo sembra che ci aspetti qualcosa di alquanto diverso.



L'informazione deriva da quanto riportato all'interno di un annuncio di lavoro pubblicato dal team, riguardante un nuovo game designer. Nella descrizione del lavoro da svolgere, Moon Studios si riferisce al nuovo progetto come a qualcosa destinato ad andare "molto oltre quello che il genere action RPG ha offerto ai giocatori finora".



Nell'annuncio si legge: "Dopo aver ridefinito il genere metroidvania con la serie Ori, il nostro prossimo obiettivo è di rivoluzionare il genere action RPG". Altre suggestioni arrivano dalle indicazioni sulle possibili esperienze pregresse per il candidato, che dovrebbe avere una certa conoscenza di giochi tipo Diablo, Zelda e Dark Souls.



Fondato nel 2010 da Thomas Mahler (ex-Blizzard) e Gennadiy Korol (Animation Lab), Moon Studios ha pubblicato Ori and the Blind Forest inizialmente nel 2015 su Xbox One, poi su PC e infine di recente anche su Nintendo Switch, ottenendo numerosi riconoscimenti. Il prossimo gioco è Ori and the Will of the Wisps, la cui data di uscita è fissata per l'11 marzo 2020.



Dopo Ori, a quanto pare, sarà dunque il turno di un action RPG e a questo punto c'è da capire se verrà riproposta la collaborazione esclusiva con Microsoft oppure no, vista anche la recente apertura verso Nintendo Switch.