Star Wars Jedi: Fallen Order, anche le vendite in digitale dimostrano il successo del gioco

Sembra proprio che il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order sia corroborato anche dalle vendite in digitale del gioco, in base a quanto emerso sui dati relativi a tale settore per quanto riguarda il mese di novembre in USA.



Secondo quanto riportato da SuperData, compagnia specializzata nella raccolta e analisi di dati di mercato, Star Wars Jedi: Fallen Order ha raggiunto vendite per 2,14 milioni di copie in digitale, solo per quanto riguarda il mese di novembre e solo sul mercato degli USA.



Questo rende Star Wars Jedi: Fallen Order, peraltro, il maggiore lancio di un videogioco su Star Wars nella storia del brand, considerando l'intero mese, battendo Star Wars: Battlefront 2 di gran lunga, di fatto doppiando le vendite di quest'ultimo nel suo mese di lancio.



L'esperimento è dunque decisamente riuscito: nonostante il gioco in questione sia praticamente opposto alle politiche di Electronic Arts per come queste si erano venute e configurare in questi ultimi anni, essendo un titolo essenzialmente single player e senza micro-transazioni, le sue vendite lo certificano come un successo e potrebbero aprire nuove prospettive per le future produzioni di EA, non solo per quanto riguarda Star Wars.