Call of Duty: Modern Warfare, la mappa battle Royale trapela attraverso Vacant?

Altri indizi sembrano confermare il prossimo arrivo della modalità battle royale per Call of Duty: Modern Warfare, in particolare per quanto riguarda l'ampia mappa che dovrebbe caratterizzarla, attraverso alcuni dettagli emersi a partire dalla mappa Vacant.



Call of Duty: Modern Warfare si è recentemente aggiornato con l'aggiunta delle mappe Vacant e Shipment, ma la prima delle due sembra dimostrare la presenza di un'ampia mappa che dovrebbe fare da teatro per la modalità Battle royale. Facendo da spettatori all'interno di un match privato, è possibile avere una visuale dall'alto dell'intera mappa, cosa che fa comparire i dettagli sull'ambientazione della Battle royale.



Come visibile nell'immagine riportata qui sotto, sembrano esserci tre varianti previste per la mappa Battle royale di Call of Duty: Modern Warfare, cosa che dimostra o la possibilità di proporla in diverse maniere oppure la necessità di finalizzare l'area di gioco in maniera precisa, anche perché chiaramente non si tratta di una versione definitiva.



In ogni caso, le due mappe ai lati sono sostanzialmente dei duplicati di alcune delle zone della mappa centrale, che appare molto più vasta e praticamente comprensiva delle altre due, come riportato da MP1ST.



Ovviamente non si tratta di elementi di gioco ufficiali e le informazioni che derivano sono dunque da considerare voci di corridoio. Data l'ampiezza, potrebbe anche trattarsi di una nuova mappa per la modalità Ground War ma in molti puntano sul fatto che rappresenti il teatro della prossima modalità Battle royale. Da notare peraltro la presenza di una fortezza già ben visibile nella mappa abbozzata, che potrebbe rappresentare un'ambientazione importante per la nuova opzione di gioco.