Call of Duty: Modern Warfare, aggiornamento del 20 dicembre disponibile

Infinity Ward ha da poche ore rilasciato il cosiddetto aggiornamento del 20 dicembre di Call of Duty: Modern Warfare. Stando alla nota di rilascio ufficiale, si tratta di una patch che risolve alcuni problemi di collisioni quando i giocatori si trovano vicino ai muri.



Inoltre è stato sistemato un bug che raddoppiava le tute Juggernaut disponibili quando se ne riceveva una da un Care Package. Risolti anche alcuni exploit e altri bug vari. Insomma, quello del 20 dicembre è il classico aggiornamento mirato a sistemare i problemi irrisolti e che non aggiunge alcun nuovo contenuto.



Come sempre, Call of Duty: Modern Warfare sarà aggiornato automaticamente all'ultima versione la prossima volta che proverete a lanciarlo. Ecco la nota di rilascio completa:



Call of Duty: Modern Warfare December 20th Patch Notes



While using keyboard and mouse, an error could occur while right clicking on a player that is not on your friends list

Improvements to player collision near walls

Fix for a bug where players who received the Juggernaut suit from a Care Package would have two Juggernaut suits available instead of one

A few additional exploit fixes

Winter Docks, Gunfight:

Fix for a bug where snowballs thrown into the air would explode before making contact with any other surface