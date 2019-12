Playstation su TikTok: aperto l’account ufficiale

Sony ha lanciato un account ufficiale PlayStation sul social network TikTok. L'annuncio è arrivato tramite Twitter, dove molti non si sono dichiarati entusiasti della cosa per via dell'atavico odio verso i social dove ci sono ragazzine che ballano e cantano. Alcuni hanno anche minacciato di acquistare Xbox come forma di ritorsione. Comunque sia ormai è andata e ci si può fare poco.



L'account TikTok di PlayStation ha già raccolto più di centocinquantamila seguaci e duecentotrentamila mi piace, pur avendo pubblicato soltanto due video. In realtà erano tre, ma pare che uno sia stato cancellato. Chissà se vedremo mai Kratos ballare in mutande mentre canta una canzone pop in playback...



Insomma, dopo il video ASMR di Nintendo, ecco un'altra trovata di marketing che strizza l'occhio alla contemporaneità. Del resto TikTok è il social più in voga del momento, soprattutto tra i giovani, quindi è normale che le compagnie inizino a interessarsi a utilizzarlo per fare promozione, soprattutto quelle che vendono prodotti destinati ai più giovani.



Account ufficiale PlayStation su TikTok