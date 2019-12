The Witcher: la serie Netflix in una serie di installazioni a Milano

Oramai da qualche giorno The Witcher è disponibile su Netflix (se non lo avete fatto, potete leggere qui la nostra recensione). Per festeggiare l'avvenimento, Netflix ha portato a Milano tre installazioni con protagoniste le temibili kikimora: in piazza XXV aprile, Porta Venezia e sulla Darsena i tre mostri hanno lasciato il segno anche grazie alla collaborazione di oltre ottanta comparse che hanno messo in scena uno spettacolare scontro tra mondi, quello della serie e il nostro. Di seguito qualche foto dell'evento.