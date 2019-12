Nintendo Switch: arriva la versione contraffatta Nanica Smitch, con 800 giochi inclusi

Con il successo planetario di Nintendo Switch, non potevano mancare una versione contraffatta della console Nintendo sul mercato, dunque ecco arrivare Nanica Smitch, che richiama il dispositivo in questione non solo nel nome ma anche nella forma, come visibile nel video riportato qui sotto.



Nanica Smitch punta ad essere dunque una sorta di versione tarocca di Nintendo Switch, un'imitazione che a prima vista può ricordare l'originale anche nel packaging e nel logo ma si presenta come una macchina decisamente diversa.



Il dispositivo in questione ha ben 800 giochi preinstallati all'interno, ma si tratta di ROM che non hanno nulla a che fare con Nintendo Switch e su cui dubitiamo che la compagnia che vende Nanica Smitch abbia effettivamente i diritti, dunque la legalità dell'intera operazione è piuttosto dubbia.



Altri elementi comuni con Nintendo Switch sono i due controller staccabili (entrambi senza stick analogici né motion control) e la possibilità di essere collegato alla TV direttamente con un cavo.



Sebbene un utente mediamente attento possa accorgersi subito delle incongruenze, visto che siamo sotto Natale diffidate di zie anziane o nonni che sostengono di avervi comprato una Nintendo Switch a prezzo incredibilmente accessibile e con un sacco di giochi: dentro il pacchetto potreste trovare una temibile Nanica Smitch!