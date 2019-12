Nintendo Switch fusa da una nuova microSD SanDisk da 1TB, console distrutta

È emersa una possibile incompatibilità dai risvolti potenzialmente disastrosi tra Nintendo Switch e una microSD da 1TB, visto che un utente ha riportato la fusione della console con bruciatura tale da distruggere la console.



A dire il vero si tratta di un esperimento molto rischioso e anche molto costoso, visto che Nintendo Switch non assicura la compatibilità completa con tutte le schede microSD, tuttavia non specifica la possibilità che si arrivi a rischi del genere. Effettivamente, la SanDisk Extreme PLUS 1TB microSDXC UHS-I è una scheda anche particolarmente nuova, dunque probabilmente basata su una tecnologia nemmeno prevista da Nintendo nelle informazioni sulla compatibilità della console.



Fatto sta che l'utente "NefariousZhen", come dimostra l'immagine riportata qui sotto, ha provato a inserire una costosissima microSDXC SanDisk da 1TB (può costare intorno al prezzo di 500 euro solo la scheda), l'ha installata e come risultato ha ottenuto una profonda bruciatura all'altezza del lettore di schede che ha messo completamente fuori combattimento Nintendo Switch.



Sembra, quantomeno, che Nintendo abbia deciso comunque di occuparsi del problema nonostante la console si trovi fuori dal periodo di garanzia. Al momento si tratta di un caso isolato e considerando il costo della scheda di memoria in questione lo rimarrà ancora per un po', ma non è detto che, con l'avanzare vertiginoso delle tecnologie applicate alle microSD, non possano emergere ulteriori casi di questo tipo.