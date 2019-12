Xbox Series X, modelli per edizioni speciali su Halo Infinite, Cyberpunk 2077 e Gears of War: Phil Spencer apprezza

Xbox Series X si caratterizza per una forma veramente particolare, che tuttavia potrebbe tornare adatta per le modifiche estetiche apportate nelle edizioni speciali, come dimostrano questi modelli mock-up per possibili versioni a tema Halo Infinite, Cyberpunk 2077 e Gears of War fatti da un designer e assolutamente non ufficiali, ma apprezzati anche da Phil Spencer di Microsoft.



Con la sua particolare forma a prisma, Xbox Series X offre ampie superfici per applicare delle modifiche estetiche rispetto alle pareti nere con cui si è presentata nel suo primo trailer di annuncio. Il designer Pope ha dunque costruito dei rendering piuttosto convincenti, anche se ovviamente artigianali e non ufficiali, di edizioni speciali a tema Halo Infinite, Cyberpunk 2077 e Gears of War, mostrando come la nuova console potrebbe apparire con tutte le superfici personalizzate a tema.



Le immagini hanno incontrato subito una certa popolarità, circolando in rete e arrivando anche a Phil Spencer, il capo della divisione Xbox in Microsoft, il quale sembra proprio aver apprezzato il lavoro di Pope.



Spencer ha peraltro spiegato come la forma di Xbox Series X si presti effettivamente bene a questo tipo di operazioni, sebbene sia stata studiata principalmente per altro, ovvero principalmente per essere ottimale per il miglior funzionamento possibile della console: "Una cosa che ci piace davvero molto del design è la possibilità di creare edizioni limitate, coperture, customizzazioni e altro. Non si tratta di un criterio che abbiamo preso in considerazione per scegliere il design (questo è derivato interamente dalla funzionalità per la console) ma il risultato Spencer in risposta anche ai modelli di Pope.





One thing we really like about the design is the ability to do do LE editions, wraps, custom etc. It wasn't a design criteria (that was all about the function of the console) but the result leaves a nice forward face for some creative opportunities. — Phil Spencer (@XboxP3) December 18, 2019

This is a taste of what's to come in 2020 from the @XboxPope Happy Christmas every one at @CyperPunk2077 @CDPROJEKTRED #CyberPunk2077 the @Xbox #XboxSeriesX version, wishing you all the very best 2020 pic.twitter.com/xQ0NGYY7nd — POPE (@XboxPope) December 18, 2019