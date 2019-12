Apex Legends, lo streamer Shroud spiega perché non interessa più

Sembra che Apex Legends stia incontrando una crisi di popolarità, almeno stando ad alcuni commenti da parte di noti streamer come Shroud e Ninja che stanno rilevando un calo di interesse per il gioco Respawn ed Electronic Arts.



Proprio nelle ore scorse, Ninja aveva riferito di essere felice di non essere diventato un giocatore professionista di Apex Legends e oggi Shroud rincara la dose ma spiegando anche il suo punto di vista sulla situazione del gioco.



A differenza di Ninja, che si è sempre concentrato su Fortnite, Shroud è invece una nota personalità all'interno di Apex Legends, eppure si rende conto anche lui che il titolo Respawn non interessa più una gran massa di persone come prima, provando a spiegare i possibili motivi di questo calo di interesse e come la situazione potrebbe essere risolta.



"Apex è divertente solo se riesci a creare un buon gruppo di tre persone e allora ti puoi veramente lanciare all'assalto", ha riferito Shroud, "Ma se non riesci a trovare un buon terzetto di giocatori allora il divertimento si esaurisce".



Anche Shroud, dunque, si unisce al coro di coloro che vorrebbero l'introduzione di modalità diverse, magari in solo o coppie di giocatori, cosa che è stata sperimentata in tempi recenti da Respawn ma sempre per periodi di tempo limitati. Il tutto ha portato anche Shroud ad allontanarsi da Apex Legends, concentrandosi ultimamente su giochi diversi come Escape from Tarkov e Call of Duty: Modern Warfare.