Forza Motorsport 8 su Xbox Series X sarà molto diverso, con nuove caratteristiche

Il creative director di Turn 10, Chris Esaki, ha parlato di recente delle novità apportate a Forza Motorsport 8, il nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo pre Xbox Series X, Xbox One e PC, spiegando alcune nuove caratteristiche che andranno a influire sul gameplay e la resa tecnologica del gioco.



Esaki ha dunque parlato di una "esperienza ampiamente diversa e fantastica", per quanto riguarda Forza Motorsport 8, titolo a dire il vero non ancora presentato ufficialmente ma che a questo punto potrebbe accompagnare il lancio di Xbox Series X, avendo saltato un anno secondo la tradizionale scansione temporale della serie e dunque con arrivo molto probabile per il 2020.



Il tempo extra sembra sia servito per andare a lavorare su diversi elementi profondi della simulazione, con Esaki che ha parlato di "una lunga strada per arrivare al punto in cui ci troviamo oggi". Tra le novità riportate ta TeamVVV, il creative director di Turn 10 ha parlato di un nuovo modello di gestione delle gomme che simula in maniera migliore il modo in cui il calore interagisce con la pressione di queste, il fatto che i tracciati avranno delle temperature dinamiche e che si copriranno progressivamente di frammenti di gomma che cadono dalle ruote delle auto, modificando il comportamento delle auto stesse sulla pista.



Forza Motorsport 8 avrà inoltre un nuovo sistema di pressione atmosferica che influisce sull'aerodinamica delle auto e anche sulla pressione dei pneumatici, un nuovo sistema di gestione e simulazione delle sospensioni ma in tutte le varie caratteristiche menzionate ce ne sono "circa 15" che sarebbero ancora da riferire, per indicare la quantità di novità apportate da Forza Motorsport 8, che potrebbe dunque rappresentare un gioco di lancio per Xbox Series X.