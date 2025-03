Forza Motorsport festeggia 20 anni con un grosso aggiornamento che riporta uno dei circuiti preferiti dai fan

In attesa di conoscere le altre novità in arrivo, sappiamo intanto che l'update in arrivo a maggio rilancerà Fujimi Kaido, il tracciato a tema giapponese che è diventato celebre con Forza Motorsport 4 e si presenterà in versione evoluta per il nuovo capitolo.

Forza Motorsport celebrerà il 20° anniversario della serie a maggio , e per l'occasione il gioco otterrà un grosso aggiornamento che rilancia anche una pista "leggendaria" di Forza Motosport 4, ovvero Fujimi Kaido, uno dei circuiti preferiti in assoluto.

Una pista per driftare

"Negli anni successivi al nostro debutto nel 2005, abbiamo continuato a esplorare la nostra visione di creare esperienze automobilistiche innovative e coinvolgenti con l'uscita di Forza Motorsport 2, 3 e 4 su Xbox 360; Forza Motorsport 5, 6 e 7 su Xbox One e, più recentemente, Forza Motorsport su Xbox Series X|S e PC", ha scritto Turn 10 in un nuovo post sul blog ufficiale.

Un'immagine di Fujimi Kaido

"A meno di due mesi dal 20° anniversario, oggi siamo entusiasti di condividere con voi un'anteprima dei contenuti che saranno disponibili in Forza Motorsport come parte del nostro aggiornamento di maggio, che include l'atteso ritorno di un tracciato considerato davvero leggendario nella comunità di Forza".

A quanto pare, si è trattato di un lavoro molto lungo, considerando che gli sviluppatori sostengono che è dal lancio di Forza Motorsport nel 2023 che stanno lavorando a Fujimi Kaido, in modo da aggiornarlo ed evolverlo secondo gli standard moderni.

Il tracciato consente di gareggiare sul circuito completo o sul circuito completo inverso, che si estendono per 16,5 km con 144 curve estreme e una cima di 826 metri, il tutto particolarmente portato per il drifting, ovvero un classico della guida nipponica.

"Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere la magia del drifting con i vostri amici sugli enormi tratti di strade serpeggianti di montagna giapponesi di Fujimi Kaido, e non vediamo l'ora di farvi derapare ancora una volta mentre lavoriamo per perfezionare questo tracciato originale di Forza per integrarlo nel gioco a maggio".

Fujimi Kaido è però solo una parte dei contenuti previsti per l'anniversario di Forza Motorsport: "Sono in arrivo nel gioco anche alcune auto molto richieste, oltre a tute da pilota sbloccabili, eventi speciali sia nella Carriera che nel Multigiocatore in primo piano, nuove sfide Rivali a tema e molto altro ancora".

Di recente abbiamo visto l'arrivo dell'Update 18 di Forza Motorsport, intitolato "Velocity".