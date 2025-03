Apple Watch SE 3 in plastica, lo sviluppo continua ma con difficoltà

Manca sempre meno alla possibile presentazione di Apple Watch SE 3 , la nuova generazione di smartwatch entry-level della compagnia di Cupertino che presenterà sostanziali novità rispetto alla generazione precedente, soprattutto in termini di design. Sembra però che lo sviluppo del nuovo dispositivo abbia incontrato non pochi problemi lungo il cammino: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Le sfide di Apple Watch SE 3

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg all'interno della sua newsletter Power On, lo sviluppo di Apple Watch SE 3 avrebbe incontrato diverse criticità lungo il suo percorso, soprattutto per quel che riguarda il suo design e i costi. Ricordiamo infatti che, secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, il prossimo Apple Watch SE 3 dovrebbe essere realizzato completamente in plastica, abbandonando di fatto i materiali utilizzati dalle precedenti generazioni, con il fine ultimo di avvicinare maggiormente il prodotto ad un target più giovanile.

Apple Watch SE 3 (design puramente indicativo)

Proprio il team dietro il design di Apple Watch SE 3 avrebbe riscontrato serie difficoltà nella realizzazione di un corpo in plastica, non così economico come preventivato rispetto al classico corpo in alluminio utilizzato da Apple Watch SE 2 e dal primo modello. La compagnia di Cupertino, alla luce di tali sfide, potrebbe dunque propendere per una scelta diversa per la sua realizzazione su larga scala.