Forza Motorsport riceve il celebre tracciato Fujimi Kaido e tante novità con l'Update 20, vediamolo in trailer

L'Update 20 di Forza Motorsport è arrivato e rappresenta una novità di grande importanza per il gioco, come degna celebrazione del 20° anniversario della serie che porta con sé il tracciato Fujimi Kaido, uno dei preferiti della community, e tante altre novità.

L'elemento principale è ovviamente il nuovo tracciato, ambientato tra le tortuose strade di montagna giapponesi e particolarmente adatto per le corse in stile drifting, vero e proprio classico per gli amanti dei motori che trovano in questo una riproduzione fedele di tale tipologia di corsa.

Fujimi Kaido è lungo 16,5 km e presenta un dislivello di 826 metri, cosa che si traduce in una notevole pendenza e in curve particolarmente strette per compensare tale elevazione, tutti elementi che tornano perfettamente in linea con il drifting.