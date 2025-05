Uno dei creatori di GTA aveva criticato GTA 6, ma il nuovo trailer gli ha fatto cambiare idea

Le parole di Dailly su GTA 6

Tramite i social media, Dailly ha affermato che questo nuovo filmato lo ha convinto maggiormente.

"Ora sì che si ragiona." ha scritto lo sviluppatore, "L'ambientazione è adorabile e ogni elemento si muove molto meglio... Anche se l'avessero pubblicato in un brutto stato, avrebbe venduto un sacco. Quindi è ancora più impressionante che abbiano deciso di rimandarlo. Complimenti a Rockstar Games".

Quando poi gli è stato chiesto di fare un commento aggiuntivo sul filmato, ha affermato di non avere molto più da dire se non che "sembra veramente bello e hanno fatto bene a rimandarlo se c'era qualsiasi tipo di problema, che siano bug o limiti del gameplay, per fare in modo che i giocatori avessero la miglior esperienza possibile. Molti di noi sono vecchi abbastanza da ricordare il fallimento di Frontier: Elite 2 su PC, quando l'avidità si è messa in mezzo."

Parlando del rimando, Rockstar Games aveva affermato: "Ci auguriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo supplementare per fornire il livello di qualità che vi aspettate e che meritate." La compagnia ha comunque chiesto scusa per lo spostamento della data di uscita.

Ecco anche le nuove immagini ufficiali di GTA 6 in una spettacolare galleria.