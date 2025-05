Nintendo Switch 2 avrà 258 icone disponibili per gli utenti già al lancio

Si tratta di una quantità notevole, considerando che si tratta di quelle di "default" iniziali, a cui se ne aggiungeranno ovviamente altre in seguito, oltre a quelle che possono essere ottenute in esclusiva dai giocatori attraverso il programma di fidelizzazione.

Sebbene possa sembrare un elemento di secondaria importanza, le icone per gli utenti di Nintendo Switch risultano molto interessanti per i grandi appassionati della console in questione, considerando peraltro come queste siano richieste anche sul fronte dello store MyNintendo, e può dunque risultare utile segnalare che Nintendo Switch 2 avrà già 258 icone disponibili al lancio .

Un video con tutte le icone

Un video che mostra tutte le icone disponibili al lancio su Nintendo Switch 2 è stato pubblicato oggi dall'app Nintendo Today! dedicata a tutte le novità provenienti direttamente dalla casa di Kyoto e lanciata di recente proprio in tempo per l'arrivo di Switch 2.



Per comodità, potete vedere il video in questione anche a corredo del messaggio pubblicato dall'account BlueSky di OatMealDome, che di fatto riporta la sequenza tratta dall'app ufficiale, dando modo di scorrere un po' le opzioni che saranno disponibili al lancio della nuova console per personalizzare l'aspetto degli utenti nell'interfaccia.

Per il resto, di recente abbiamo visto la lista ufficiale dei 12 giochi Switch che riceveranno upgrade gratuiti per Nintendo Switch 2, con la nuova console in arrivo il 5 giugno.