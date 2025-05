Qual è la canzone usata per il Trailer 2 di GTA 6? Eccola

Rockstar Games ha pubblicato il nuovo trailer di GTA 6, un po' a sorpresa. Il pubblico si è subito lanciato su di esso per vedere la grafica - tra animazioni, personaggi e ambientazioni veramente notevoli - e per cogliere ogni dettaglio sulla trama e iniziare a farsi un'idea del tipo di storia che si aspetta.

C'è però un altro elemento da non ignorare in questo filmato: la canzone che Rockstar Games ha scelto per accompagnarlo.