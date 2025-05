Ghost of Yotei "sarà migliore" di Ghost of Tsushima, Yoshida ne è già certo dopo averlo provato

L'ex-PlayStation Shuhei Yoshida ha svelato che, sulla base delle sue prove, Ghost of Yotei - l'atteso videogioco di Sucker Punch - sarà migliore di Ghost of Tsushima .

Le parole di Yoshida su Ghost of Yotei

A Shuhei Yoshida è stato chiesto se esiste una formula specifica per far funzionare i giochi occidentali in Giappone, facendo ovviamente riferimento a Ghost of Yotei.

Yoshida ha risposto affermando di non sapere se esista "una ricetta vera e propria". Dal suo punto di vista, gli sviluppatori "devono comprendere il Giappone e la sua cultura", soprattutto per i giochi ambientati in tale Paese e focalizzati sulla sua storia.

Yoshida ha rivelato che con Ghost of Tsushima, Sucker Punch ha lavorato "a lungo con un produttore giapponese di SIE" insieme ai colleghi dello studio giapponese. Questa mossa è stata fondamentale durante la presentazione delle idee, in quanto gli sviluppatori di origine giapponese potevano confermare se le idee erano rispettose.

Yoshida ha aggiunto che Sucker Punch - come già sapevamo - ha anche visitato l'isola di Tsushima, per apprenderne la cultura e la storia, motivo per cui "l'atmosfera unica dell'isola" può essere percepita nel gioco attraverso il "sistema del vento". Ghost of Tsushima ha anche contribuito a portare più turismo sull'isola (anche se recentemente ci sono state conseguenze negative). Yoshida ha spiegato che per vendere un gioco ambientato in Giappone ai giocatori nipponici, gli sviluppatori devono "comprendere il Paese nella sua interezza".

Yoshida ha concluso dicendo di aver giocato a Ghost of Yotei "in diverse fasi del suo sviluppo" e, avendo giocato anche a Ghost of Tsushima, può "assicurare" ai giocatori che il nuovo titolo "sarà ancora migliore e che Sucker Punch ha di nuovo fatto centro!".

Segnaliamo infine che Ghost of Yotei è un successo nelle prenotazioni su PS Store: la protagonista donna non spaventa tutti.