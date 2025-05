Ghost of Yotei è un successo nelle prenotazioni su PS Store: la protagonista donna non spaventa tutti

Ghost of Tsushima è stato un successo su PlayStation 4 (e anche su PlayStation 5, visto che è arrivato con una versione dedicata). Sony lo ha reso rapidamente una delle sue IP di punta, producendo anche un film dedicato, e dando il via libera per un seguito: Ghost of Yotei .

I dati delle prenotazioni di Ghost of Yotei su PS Store

Lo possiamo affermare grazie ai dati delle prenotazioni dei videogiochi del PS Store.

Guardando al mercato italiano, notiamo che il più preordinato è F1 25 Iconic Edition, in un uscita il 27 maggio. Subito dopo però troviamo entrambe le edizioni di Ghost of Yotei, che battono nomi come Elden Ring Nightreign, DOOM The Dark Ages (sia Premium che standard), Inazuma Eleven: Vicorty Road Deluxe Edition, Rematch e Death Stranding 2: Onthe Beach Digital Deluxe Edition.

Negli USA, invece, la versione Deluxe di Ghost of Yotei è prima, con al secondo posto un bundle che unisce Madden 26 e College Football 26. La versione standard di Ghost of Yotei è invece terza. Nel Regno Unito non c'è invece alcun dubbio: il gioco di Sucker Punch è primo e secondo, sempre con la Digital Deluxe al primo posto. Nemmeno F1 25 riesce a battere il gioco di Sony.

In linea di massima è quindi chiaro. Ghost of Yotei interessa e, soprattutto, in molti sono disposti a spendere soldi extra per la versione con gli extra.

In linea di massima è quindi chiaro. Ghost of Yotei interessa e, soprattutto, in molti sono disposti a spendere soldi extra per la versione con gli extra.

