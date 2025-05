Clair Obscur: Expedition 33 avrebbe richiesto 25 anni di sviluppo presso Ubisoft, se l'avessero approvato

Il pensiero che molti potrebbero avere in modo automatico è: "le grandi compagnie dovrebbero fare un gioco del genere". Ma è veramente possibile che qualcosa del genere accada? Secondo il capo del team di sviluppo di questo gioco di ruolo, la risposta è molto semplicemente no.

Le parole del capo di Clair Obscur: Expedition 33

Parliamo di Guillaume Broche, un ex-dipendente di Ubisoft che ha lavorato come Brand Development Manager/Narrative Lead prima di lasciare la compagnia e dare vita alla propria con lo scopo di creare Clair Obscur: Expedition 33.

Invece di provare a creare il gioco presso Ubisoft, Broche ha scelto una via ben diversa, ovvero creare il proprio team. È stato però obbligatorio, perché Broche è certo che Ubisoft non gli avrebbe mai dato il via libera.

Parlando con un content creator francese - Pouce Cafe - Broche spiega che approvare un gioco come Expedition 33 (una IP originale con personaggi originali) è veramente difficile. Inoltre, se non si è nei piani alti della compagnia è impossibile avere anche solo l'opportunità di proporre l'idea ai dirigenti.

Non solo, inoltre, è difficile farsi approvare il progetto, ma avere una grande compagnia alle spalle rende lo sviluppo più difficile e non più facile. Un progetto come questo avrebbe richiesto "25 anni" per essere completato, secondo Broche. Probabilmente sta un po' esagerando, ma l'idea è chiara: una grande compagnia rallenta molto i tempi di sviluppo e quindi Broche ha preferito andarsene. Avere un team non enorme fa anche sì che sia possibile creare un senso di cameratismo e amicizia.

Ovviamente non è tutto rosa e fiori. C'è tanto lavoro da fare per creare un team e se sei il fondatore non ti puoi permettere di andare in vacanza per alcuni anni e spesso devi passare le notti in bianco a lavorare, ma "ne vale totalmente le pena" per Broche.

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo a turni senza un mondo aperto dallo stile moderno, quindi è chiaro perché una compagnia come Ubisoft non sarebbe stata interessata a spendere anni e anni di sviluppo per un titolo che potenzialmente non avrebbe avuto il successo di un Assassin's Creed o di un Far Cry.

