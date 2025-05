Clair Obscur Expedition 33 è un successo anche su PlayStation, come dimostra questo record

Su console è un po' più complicato capire come vanno le cose. Abbiamo però ora una informazione molto utile per farci un'idea più precisa del livello di apprezzamento su PlayStation .

Che Clair Obscur Expedition 33 - il gioco di ruolo di produzione francese da poco pubblicato - sia un successo è oramai chiaro a tutti. I dati sono positivi sotto più punti di vista. In particolar modo, è facile vedere quanto bene stia facendo su Steam, visto che i dati sono perlopiù pubblici.

Il record ottenuto da Clair Obscur Expedition 33 su PlayStation

L'utente di Reddit ERASER345 ha notato che Clair Obscur Expedition 33 è ora il gioco col voto degli utenti migliore di sempre sul PlayStation Store.

Clar Obscur: Expedition 33 ha ora un punteggio medio di 4,92 sul PSN Store. Il precedente primo classificato era un piccolo gioco indie intitolato Omori, che ha ottenuto un punteggio di 4,91 da 1.400 recensioni degli utenti.

I cinque giochi coi voti più alti del PSN Store sono i seguenti:

Clair Obscur: Expedition 33 - Media del voto degli utenti pari a 4.92 Omori - Media del voto degli utenti pari a 4.91 Vampire Survivors - Media del voto degli utenti pari a 4.88 Split Fiction - Media del voto degli utenti pari a 4.88 Signalis - Media del voto degli utenti pari a 4.86

I giochi presi in considerazione sono solo quelli con più di 1.000 recensioni di utenti, per evitare errori di valutazione o che un gioco ottenga una recensione perfetta a cinque stelle solo se recensito da pochi. Non vengono calcolate riedizioni o versioni speciali che hanno voti separati.

In totale, al momento della scrittura, Clair Obsure Expedition 33 ha oltre 13.500 recensioni, di cui il 96% sono da 5 Stelle. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33.