Clair Obscur: Expedition 33 è davvero lo spartiacque dei JRPG?

In questi giorni che Clair Obscur: Expedition 33 è sulla bocca di tutti nel bene e nel male (ma soprattutto nel bene!) ne abbiamo lette di ogni. "Expedition 33 è il miglior JRPG degli ultimi anni", dice qualcuno. "È il JRPG di cui avevamo bisogno ma che non ci meritiamo", strilla qualcun altro. "È il faro nella notte, la strada da seguire", esclamano. Anzi, ancora meglio: "tutti i prossimi JRPG dovrebbero essere come Clair Obscur!". Sarebbe però giusto? Il titolo targato Sandfall Interactive è un prodotto eccezionale, bellissimo da vedere e fantastico da giocare, ma è veramente il gioco di ruolo (giapponese) per eccellenza , il modello che i migliori sviluppatori del mondo dovrebbero seguire la prossima volta che si cimenteranno in questo genere?

JRPG, mon amour!

La prima cosa da fare è capire cosa significhi quell'acronimo, quel Japanese Role Playing Game che sta facendo impazzire molti commentatori dato che Clair Obscur è stato sviluppato in Francia. Torniamo alle origini del genere JRPG: il primissimo gioco di ruolo ad essere stato sviluppato in Giappone potrebbe essere stato The Dragon & Princess, uscito nel 1982 per PC-88 e FM-7. In effetti non abbiamo dati assolutamente certi su chi abbia preceduto chi ma, in generale, insieme a Dragon Slayer, Dungeon e Panorama Island (usciti tutti più o meno in quel periodo) si può parlare di giochi di ruolo giapponesi preistorici. L'acronimo vero e proprio comincia a diffondersi dopo l'uscita di Dragon Quest nel 1986, quando iniziano a moltiplicarsi i titoli simili sulla scia del suo successo e bisogna distinguerli dai GDR all'occidentale in stile Ultima o Baldur's Gate.

Potete pure vestirvi da mimi e impugnare baguette, Clair Obscur resta un JRPG

Quali sono le caratteristiche fondanti di un JRPG negli anni 80/90? Il combattimento a turni, per cominciare. La forte componente narrativa, spesso su binari inamovibili. Gli scontri casuali con i nemici. Il party composto da un numero predefinito di personaggi, solitamente diversificati nei ruoli e nelle identità. La mappa del mondo in scala rispetto ai dungeon e ai diversi scenari. L'umorismo e la scrittura che si rifanno all'animazione nipponica. In realtà, nessuna di queste caratteristiche era necessariamente obbligatoria a definire un JRPG ma l'insieme rappresentava una traccia sommaria cui ispirarsi per somigliare a Dragon Quest (e in un secondo momento a Final Fantasy) e cercare di replicare lo stesso successo.

Nel tempo il genere si è trasformato e ha azzardato strade differenti, in cerca di nuovi paradigmi, per esempio sposando il combattimento in tempo reale, com'è successo con i Tales di Namco o gli Star Ocean di tri-Ace, o quello strategico, basti pensare a Fire Emblem. La formula collaudata di Dragon Quest e soci, però, è quella che ha generalmente funzionato di più e più a lungo, causando una sorta di stagnamento del genere nei primi anni 2000. Si tratta di un riassunto stringato degli eventi ma, per intenderci, prima i fan si sono lamentati che compagnie come Square Enix stessero facendo esperimenti (tipo Final Fantasy XII) e poi che il JRPG fosse ancorato a uno stilema talmente abusato da non riuscire più a sorprendere o a catturare la curiosità mainstream. È più o meno a questo punto che Monolith Soft tira fuori Xenoblade Chronicles e rigenera l'interesse nei confronti dei JRPG, proiettandoli in una sorta di nuova era, ma questa è un'altra storia.

Il combattimento a turni è una prerogativa dei JRPG?

Quello che si evince altresì da questo riassunto super conciso è che sono stati proprio i giapponesi, per primi, a mettere mano al loro genere di riferimento, e tenete presente che ai giapponesi la sigla JRPG non è mai neppure particolarmente piaciuta, come ha rimarcato qualche tempo fa lo stesso Naoki Yoshida in una celebre intervista per l'uscita di Final Fantasy XVI. Per questo motivo, se è vero che un videogioco sviluppato in Giappone appartiene alla categoria dei JRPG anche se non la rappresenta in tutto e per tutto, prendendo cioè le distanze dai tratti che caratterizzavano il genere quando la sigla è stata coniata, dev'essere altrettanto vero che un videogioco sviluppato fuori dal Giappone possa tranquillamente appartenere al genere dei JRPG se rispetta i canoni cui fa riferimento la sigla. Giusto?

Non andremo a citare vecchi giochi poco conosciuti ma ci limiteremo a ricordare uno dei migliori JRPG usciti in tempi recenti, e cioè Chained Echoes che però è stato sviluppato in Germania. Il gioco di Matthias Linda praticamente spunta da un elenco le caratteristiche dei più classici JRPG vecchia scuola, garantendosi un'incontrovertibile appartenenza al genere. La verità è che non c'è una risposta univoca, non c'è una soluzione insindacabile all'enigma del secolo - cos'è un JRPG? - perché il genere si è evoluto (e involuto) negli anni, è mutato com'è normale che doveva succedere, e ha assunto un connotato più ampio di quello che aveva quando è stato coniato: il paese di appartenenza non ha più rilevanza, e ormai non ha senso rispettare una sterile lista di caratteristiche per identificare un JRPG. E questo vale anche per Clair Obscur.