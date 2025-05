Minecraft è ormai inarrestabile nella classifica del Nintendo eShop: il grande successo del film con Jack Black e Jason Momoa continua a spingere le vendite del blockbuster firmato Mojang, che non vuole saperne di mollare la vetta della top 10.

Minecraft Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Animal Crossing: New Horizons MLB The Show 25 Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch Sports Pokemon Legends: Arceus It Takes Two

In seconda posizione torna Super Mario Party Jamboree, anch'esso vendutissimo, mentre il podio viene completato da Mario Kart 8 Deluxe, che recupera parecchio terreno forse per via dell'annuncio di Mario Kart World per Nintendo Switch 2.

Seguono nella classifica mostri sacri come Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons, mentre troviamo MLB The Show 25 in sesta posizione: un ottimo piazzamento per il gioco di baseball.